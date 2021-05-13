МИД Азербайджана о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года, с улучшением погодных условий азербайджанские пограничные войска дислоцируются на позициях нашей страны в областях Лачинского и Кяльбаджарского районов, граничащих с Арменией, которые имеют сложный горный рельеф и климатические условия. Этот процесс осуществляется в обычном режиме и систематически.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, меры по укреплению системы охраны границ, реализуемые в рамках территориальной целостности Азербайджана, осуществляются на основе имеющихся у сторон карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном.

«С момента восстановления независимости между двумя странами не было государственной границы по понятным причинам, и по этой причине мы говорим о сложном техническом процессе, который в настоящее время сопровождается разногласиями между сторонами.

Вызывает удивление, что армянская сторона неадекватно отреагировала на этот процесс и сделала провокационные заявления. Считаем, что попытки официальных кругов использовать этот вопрос в политических целях в связи с предвыборной ситуацией в Армении неприемлемы.

С 12 мая на этот участок направлено руководство Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, ведутся переговоры с пограничниками противоположной стороны и предпринимаются соответствующие шаги по нормализации ситуации.

Мы рекомендуем армянским политическим и военным кругам не впадать в панику, принять реальность межгосударственного пограничного режима вдоль Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана и не обострять необоснованно ситуацию в регионе. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между военными с обеих сторон.

Со своей стороны, Азербайджан привержен делу урегулирования напряженности в регионе и призывает предпринять соответствующие шаги», — отметили в МИД.