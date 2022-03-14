Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало предложения, представленные официальному Еревану для нормализации отношений с Арменией.

Как заявила руководитель пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева, глава МИД АР Джейхун Байрамов в ходе выступления на Дипломатическом форуме в Анталье рассказал об усилиях Азербайджана по миростроительству на постконфликтном этапе.

«Было отмечено, что за прошедший период Армения никак не реагировала на предпринимаемые нашей страной шаги по нормализации отношений между АР и РА и заявления на самом высоком уровне о нашей готовности подписать мирный договор. В качестве очередного шага несколько дней назад Азербайджан через посредников представил РА предложение о базовых принципах для установления отношений между двумя государствами. В нем отражены следующие пять базовых принципов для нормализации двусторонних отношений:

— взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международно признанных границ и политической независимости;

— взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и юридическое обязательство не предъявлять их в будущем;

— в межгосударственных отношениях воздерживаться от взаимных угроз безопасности, применения угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также от иных обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН;

— делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений;

— разблокировка транспортных и других коммуникаций, налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес.

Хотелось бы отметить, что два государства, проведя интенсивные, субстантивные и ориентированные на результат переговоры именно на основе этих базовых принципов, могут прийти к двустороннему мирному соглашению», — подчеркнула Л.Абдуллаева.