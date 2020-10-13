МИД Азербайджана: «Армения преследуют цель представить ситуацию в искаженном виде»

Департамент пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики прокомментировал заявление министра иностранных дел Армении в ходе брифинга в Москве.

В поступившем в АПА из департамента комментарии, говорится, что в заявлении министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в рамках официального визита в Российскую Федерацию традиционно находит отражение ряд не соответствующих действительности моментов. Эти моменты преследуют цель представить ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в искаженном виде и тем самым отвлечь международное сообщество.

«В связи с этим МИД Азербайджана напоминает, что нынешнее военно-политическое руководство Армении последние 2 года целенаправленно предпринимает шаги для обострения ситуации вокруг конфликта. Эти шаги состоят из заявлений провокационного характера и других мер, которые наносят серьезный ущерб переговорному процессу и ставят его в тупик. Среди них — многочисленные практические шаги по укреплению незаконных результатов агрессии Армении против Азербайджана и устойчивой военной оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана. Наиболее наглядными примерами этого являются выражение «Карабах-это Армения, точка», военная концепция «новая война за новые территории», военная провокация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы в июле 2020 года, заселение ливанскими армянами оккупированных территорий».