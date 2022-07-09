Американская компания Microsoft отказалась от ранее принятого решения об отключении макросов VBA (Visual Basic for Application) в приложениях офисного пакета Office. Об этом сообщает ArsTechnica.

В компании сослались на обратную связь от пользователей, посоветовавших не вводить ограничение. «Основываясь на отзывах, мы откатываем это изменение», — писали сотрудники Microsoft на официальном форуме. Работники корпорации не уточнили пользователям форума, почему Microsoft не сообщила об этом решении заранее.

Специалисты по безопасности подвергли критике такое решение компании, указав на то, что макросы являются крайне удобной лазейкой для атак хакеров. Изначально макросы сделаны с целью автоматизации процессов и импорта данных из внешних источников. Однако хакеры могли вносить вредоносный код внутрь таких файлов с макросами и заражать компьютеры пользователей.

Глава группы анализа угроз Google Шейн Хантли посетовал, что Microsoft приняла ошибочное решение. «Блокировка макросов в Office сделает гораздо больше для реальной защиты от реальных угроз, чем все сообщения в их блогах об угрозах», — заключил специалист.

Впервые о планах об отключении макросов Microsoft объявила в начале февраля этого года. Тогда указывалось, что запрет предотвратит распространение вредоносного ПО внутри таких приложений, как Word, Access, Excel, PowerPoint и Visio.