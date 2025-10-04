Российские войска, продолжая войну против Украины, в ночь на субботу, 4 октября, совершили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Ударами беспилотников повреждены несколько важных объектов электроснабжения, аварийные отключения затронули около 50 тысяч потребителей, заявила компания «Черниговоблэнерго», обвинив армию РФ в «настоящем акте геноцида населения Черниговщины».

Энергетики приступили к ремонту оборудования. В области по-прежнему действует график почасового отключения электроснабжения. 4 октября отключения будут осуществляться по принципу «три часа через три», предупредила «Черниговоблэнерго» и призвала жителей ограничить потребление электричества. Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский заявил об очередном ударе российских беспилотников по Чернигову. В результате возник пожар, информация о пострадавших отсутствует, сообщил Брыжинский в Telegram-канале. Воздушные силы ВСУ ночью и утром сообщали о движении ударных дронов в направлении Чернигова с севера и юга.

Кроме того, в ВСУ среди прочего заявляли о движении беспилотников на севере Полтавской области в западном направлении, на северо-западе Черниговской области в юго-западном направлении, а также в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Кроме того, зафиксированы пуски управляемых авиабомб в Сумской и Донецкой областях, а также в направлении Запорожья.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, за минувшую ночь россияне атаковали Украину 109 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов из Брянска, Орла, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска и Миллерово. Кроме того, ВС РФ ударили по соседней стране тремя баллистическими ракетами, выпущенными из Ростовской и Воронежской областей.

Украинским войскам удалось сбить либо подавить 73 беспилотника на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 дронов в 21 локацию, а также падение обломков на 4 локациях. Атака продолжается, подчеркнули в ВСУ. (DW)