Microsoft получила разрешение на строительство центров обработки данных в Окленде

Американская корпорация Microsoft получила разрешение новозеландского управления зарубежных инвестиций на строительство центров обработки данных в Окленде. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в среду, сообщает ТАСС.

«Новозеландские дочерние компании корпорации Microsoft получили согласие управления иностранных инвестиций на приобретение бизнес-активов, включая различные земельные участки, для последующего создания <…> центров обработки данных на территории Новой Зеландии», — отмечается в сообщении.

Согласно данным газеты The New Zealand Herald, Microsoft планирует открыть два крупных центра обработки данных в Окленде к концу 2022 года. Ожидается, что общая стоимость проекта составит более 100 млн. новозеландских долларов ($67,6 млн).