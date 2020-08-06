Microsoft может заплатить за TikTok $30 млрд

Сумма сделки между компаниями Microsoft и ByteDance по покупке приложения TikTok может составить до $30 млрд, сообщает телеканал CNBC.

По данным СМИ, стороны на данный момент не согласовали цену приложения, в настоящее время речь идет о сумме от $10 млрд до $30 млрд. Отмечается, что в процесс согласования сделки глубоко вовлечен министр финансов США Стивен Мнучин.

Ранее стало известно, что американская компания Microsoft начала переговоры о покупке китайского приложения TikTok после заявления властей США о намерении запретить данный софт из-за предполагаемой угрозы национальной безопасности, исходящей от руководства КНР.(Газета.Ru)