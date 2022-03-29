Последние события вокруг армянонаселенной части Карабаха, находящейся в зоне ответственности российского миротворческого контингента (РМК), вызвали реакцию внешнеполитических ведомств трех государств, осуществляющих сопредседательство в пока еще как будто существующей Минской группе ОБСЕ.

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены передвижением азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявила заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Передвижение войск и другие действия, вызывающие напряженность, носят безответственный, необоснованно провокационный характер», — заявила Портер, отметив, что Госдепартамент внимательно следит за ситуацией на линии соприкосновения с момента объявления прекращения огня в ноябре 2020 года.

Она отметила, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела телефонные разговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, и подтвердила, что госсекретарь Энтони Блинкен ранее сказал премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что стороны должны проявлять сдержанность и активизировать дипломатические контакты, чтобы найти комплексные решения всех возможных проблем.

«Армения и Азербайджан должны просто использовать прямые каналы связи с целью немедленной деэскалации ситуации», — сказала Портер.

Она добавила, что Соединенные Штаты в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по-прежнему глубоко привержены работе со сторонами – с целью прочного политического урегулирования конфликта.

Россия крайне озабочена ростом напряженности в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

«Выражаем крайнюю озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе. Зафиксированные в информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации от 26 марта 2022 факты вооруженного проникновения в зону ответственности РМК и нарушения режима прекращения огня идут вразрез с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — говорится в распространенном заявлении министерства.

В МИД РФ сообщили, что РМК принимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Нагорном Карабахе.

«По линии РМК во взаимодействии с обеими сторонами принимаются необходимые меры для деэскалации обстановки в регионе», — подчеркнули в дипведомстве.

Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявлять сдержанность и обеспечить соблюдение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, заявили в МИД РФ.

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и обеспечить неукоснительное соблюдение имеющихся трехсторонних договоренностей на высшем уровне», — говорится в распространенном заявлении МИД РФ.

Франция также выразила обеспокоенность продвижением азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан вернуть свою армию на позиции, зафиксированные в день подписания Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года (ТСЗ). МИД Франции выступил с заявлением вечером 25 марта, сообщает Радио Свобода.

«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении МИД Франции.

Понятно, что эти заявления вряд ли понравятся действующей власти Азербайджана. И, скорее всего, они еще более уменьшают шансы Минской группы ОБСЕ вернуться в каком-либо виде в процесс окончательного урегулирования карабахского конфликта. Как можно оценить шансы формата тройного сопредседательства МГ ОБСЕ на дальнейшее существование и деятельность в нашем регионе на фоне вот этих заявлений из Вашингтона, Москвы и Парижа? Может ли Баку совершенно отказаться от какого-либо диалога с этим форматом?

Своим мнением на этот счет поделились с # известные эксперты.

Фарид Шафиев, дипломат, директор Центра анализа международных отношений:

— Фундаментальной проблемой, причиной сегодняшних событий является невыполнение пункта 4 ТСЗ о выводе армянских вооруженных формирований из Нагорного Карабаха. Что касается заявлений США, России и Франции, да, такое происходит уже не в первый раз, и в целом отношение к нашему конфликту — в отличие от конфликтов в Украине, Молдове, Грузии – другое. Я считаю, это объясняется тем, что в науке называется «ориентализмом» — это предвзятое отношение к мусульманским странам, тюркофобия и исламофобия. То есть, это комплекс факторов. Конечно, вызывает сожаление наличие таких двойных стандартов.

В принципе МГ ОБСЕ не работает, но не думаю, что Баку формально, официально заявит о желании ее роспуска. Потому что в этом случае Азербайджан окажется как всегда под огнем критики. Поэтому пока ждем от МГ более конкретных и новых предложений, с учетом новых реалий и того, что конфликт должен быть урегулирован с соблюдением территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан должен вести себя сбалансированно. В этом вопросе, к сожалению, наблюдается предвзятое отношение к Азербайджану. Потому мы и наблюдаем фактически идентичные заявления внешнеполитических ведомств США, Франции и России.

Сопредседательство, которое сформировалось в 1997 году носит, конечно, предвзятый характер. Все эти три страны в той или иной мере подвержены влиянию армянского лобби или же имеют геополитические интересы, связанные с Арменией. Вот такая ситуация.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— США и Франция очень обеспокоились возможности возобновления военных действий в Нагорном Карабахе. Хотя о возобновлении конфликта на Западе пока еще мало говорят. Но понятно, что в конфликте сразу будут замешаны Россия и Турция.

Кстати, два года тому назад, Минская группа «проспала» конфликт и не была участником миротворчества в регионе. Эту ошибку они не хотят повторить.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— Понятно, что при любом новом обострении обстановки Минская группа ОБСЕ также будет напоминать о себе. Страны-сопредседатели также будут периодически публично декларировать приверженность этому формату. На необходимость ведения переговоров именно в таком формате будет делать акцент и Ереван.

Из недавних примеров, можно отметить, скажем, реплику главы МИД Армении Арарата Мирзояна на заседании Постоянной комиссии по внешним связям Национального Собрания своей страны о «возобновлении переговорного процесса…под эгидой Минской группы ОБСЕ».

Со стремлением, среди прочего, подчеркнуть, официальную позицию Армении, что наиболее приемлемым для нее является проведение переговоров именно под эгидой Минской группы, можно связать и сообщения о беседе в онлайн-формате, в которой 25 марта приняли участие посол Армении в США Лилит Макунц и сопредседатель МГ ОБСЕ от США Эндрю Шоффер.

О необходимости возобновления переговоров именно под эгидой МГ ОБСЕ будут периодически напоминать и американские дипломаты, взаимодействующие с Ереваном.