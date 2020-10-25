Международный совет журналистов осудил угрозы в адрес французской коллеги

Два дня назад армяне Франции пригрозили смертью сотруднице французского телеканала TF1 Лизерон Будул за репортаж с линии фронта в азербайджанском Карабахе.

Как сообщает в воскресенье Trend, завотделом международных связей Международного совета журналистов Эльшад Эйвазлы осудил угрозу применения насилия в отношении французской журналистки и удаление ее репортажа с сайта телеканала.

Выступая от имени организации, Эльшад Эйвазлы призвал правительство Франции, которая считает себя политическим центром мира, принять срочные меры в связи с этим и привлечь к ответственности французских граждан, которые нарушили международное право и пригрозили смертью журналистке.

«В противном случае Франция окажется в одном ряду со странами, где ограничивается профессиональная деятельность журналистов и ущемляется свобода слова. В очередной раз глубоко сожалеем о неприятном инциденте, произошедшем с нашей коллегой, решительно осуждаем угрозы в ее адрес и призываем правительство Франции принять срочные меры в связи с произошедшим», — сказал он.