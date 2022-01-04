Международный альянс «Азербайджан-Украина» наградил главу Германо-азербайджанского дома Ровшана Гройсмана «Золотой медалью».

Как сообщил # председатель Международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов, Гройсман удостоен этой награды за заслуги в развитии азербайджано-германских связей.

«Ровшан Гройсман достойно представляет Азербайджан в Германии, активно вовлечен в диаспорскую деятельность и прилагает усилия для пропаганды достижений нашей исторической родины в германском обществе», — заявил Э.Мамедов.