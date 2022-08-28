В Силах обороны Финляндии заявили, что международные учения Vigilant Knife с участием военнослужащих Финляндии, Швеции и Соединенного Королевства пройдут с 29 августа по 2 сентября в районе Рованиеми. Об этом сообщает РИА «Новости».

В оборонном ведомстве заявили, что от Швеции в учениях поучаствуют порядка 880 человек, а из Великобритании приедут около 80 специалистов.

Со стороны Финляндии в учениях примут участие до 200 военнослужащих и около 1,3 тысячи призывников и резервистов Сил обороны.

В публикации отмечается, что основная цель маневров — повышение тактической и технической оперативной совместимости, а также улучшение способности принимать силы шведской армии в Северной Финляндии и организовывать поддержку принимающей страны, необходимую для подразделений.