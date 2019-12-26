Между нищетой и богатством: кого в Азербайджане можно считать средним классом?

Однозначных критериев, кого относить к среднему классу, нет, но чаще всего таковыми считают людей, чей доход хотя бы в полтора раза превышает уровень бедности, кто может позволить себе квартиру и машину, пусть и в кредит, отдых за границей.

В России согласно докладу Высшей школы экономики, получается, что доля «настоящего» среднего класса составляет всего 7% населения. К «расширенному» среднему классу отнесли около 38% населения.

Исследователи из ВШЭ по 16 социально-экономическим показателям выделили ядро (7% населения), ближнюю (11,2%) и дальнюю периферию (19,5%). Ядро – люди, имеющие подчиненных на работе, с загородным домом или крупными сбережениями, пользующиеся платными медицинскими услугами. К «расширенному» среднему классу относятся те, кто имеют 125 процентов от медианы денежных доходов. Человека за пределы среднего класса может выбросить рождение ребенка или выход на пенсию.

А кого считать средним классом в Азербайджане, и какова его доля в составе населения? Экономист Натиг Джафарли заявил #, что беда в том, что в нашей стране нет официальных миллионеров, чтобы подсчитать, кого можно было бы считать средним классом, и сколько граждан подпадает под эту категорию. У нас, по его словам, неправильные исходные данные. Есть неучтенные доходы, нелегальные зарплаты, коррупционные факты.

«Но если брать международную практику, то если на семью из четырех человек приходится 2 тысячи манатов, ее уже можно отнести к среднему классу. Обычно считают доход не на человека, а на семью. Однако в Азербайджане средняя зарплата 700 манатов, и бывает, что в семье работает только один человек. Получается, что огромное количество граждан находятся за чертой среднего класса. В этом есть определенный когнитивный диссонанс, так как в городе много дорогих машин, новостроек, в ресторанах всегда полно клиентов. Значит, имеют место неучтенные доходы.

Если исходить из официальных данных, то мало кого можно отнести к среднему классу, но в реальности их больше»,–говорит он.

По его словам, в нашей стране параметры среднего класса, актуальные для других государств, не работают. Так, наличие жилья само по себе мало что значит – 80% гражданам квартиры достались со времен СССР и от бабушек- дедушек.

«У нас факторы семьи другие: часто родители копят на квартиру своим детям. Тут иные взаимоотношения, нежели на Западе. Социальный лифт вместо государства предоставляет семья, и это облегчает государству задачу», – отмечает Н.Джафарли.

Если рассматривать зарубежные поездки, как критерий принадлежности к среднему классу, то 2,5 миллиона азербайджанцев ежегодно выезжают за границу, но обычно в Грузию и в Россию.

Отдыхать в Грузии дешевле, чем в Азербайджане. К тому же, в упомянутых странах у многих живут родственники, есть недвижимость. Да и не факт, что все едут с целью отдыха, подчеркивает Н.Джафарли.

По мнению председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, у нас идет увеличение среднего класса.

«Что бы ни говорили, но определенный подъем в экономике имеется. Каждую четвертую — пятую молодую семью можно отнести к среднему классу. Средний класс – это те, кто имеют недвижимость, стабильный доход в два раза превышающий потребительскую корзину на каждого члена семьи. Думаю, что нижний предел – это 350 манатов на каждого члена семьи. 10 тысяч манатов на семью в месяц – это уже стабильный средний класс»,–отмечает он.

Наличие образования эксперт не считает обязательным фактором, есть много богатых людей, у которых его нет. Квартира тоже не показатель, не каждый, живущий в новостройке относится к среднему классу. Но в целом, по мнению Н.Агаева, процентов 20 населения можно смело причислить к этой категории.

Экономист Фуад Ализаде также считает, что представителей среднего класса становится больше, ведь зарплаты растут. Сокращается уровень социального неравенства, разрыв между богатыми и бедными, и это позитивный момент.

«Сколько таковых в цифрах, сказать сложно, возможно подсчетом могли бы заняться отечественные НПО. Квартиру и машину уже неправильно считать критерием для определения среднего класса. Надо,– отмечает он,– основываться на показателях уровня жизни населения. Где-то 750-1000 манатов в месяц на человека позволяют нормально жить и откладывать средства, а не тратить все на текущие нужды».

Средний класс, по словам Ф.Ализаде, это люди, которые могут позволить себе полноценное медобслуживание, нормальный отдых в стране и за ее пределами.