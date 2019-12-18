Между Кыргызстаном и Таджикистаном разгорается новый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана нарастает очередной кризис. В среду, 18 декабря, в ходе инцидента на неописанном участке кыргызско-таджикской границы военнослужащий Внутренних войск МВД Кыргызстана и местный житель были ранены выстрелами из малокалиберного ружья с таджикской стороны. По данным Минздрава Кыргызстана, в Баткенскую областную объединенную больницу кроме них поступили еще четыре человекам с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Десятки жителей двух стран в селе Кок-Таш, через которую проходит условная линия границы, вступили в словесную перепалку, которая переросла в конфликт. «Около 80 граждан Кыргызстана и 100 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями», — заявила пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС) Кыргызстана. На место конфликта прибыли представители пограничных ведомств двух стран, руководители областных администраций и сотрудники правоохранительных органов, которые проводили переговоры по улаживанию спора.