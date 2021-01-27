Между главами МИД Азербайджана и Турции состоялся телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в среду состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов, отметив, что тело погибшего азербайджанца – члена экипажа корабля, атакованного пиратами, доставлено на Родину, выразил благодарность своему турецкому коллеге за особое внимание, уделенное данной проблеме, скоординированное осуществление соответствующих мер и оказанную помощь.

Министр также поинтересовался судьбой 15-ти взятых в заложники членов экипажа, принимаемыми мерами для спасения экипажа и пожелал скорейшего возвращения турецких граждан в свою страну.