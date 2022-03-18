В дни праздника Новруз в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены соответствующие изменения, сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен».

По информации ЗАО, с 19 по 22 марта на станциях метро, находящихся ближе к центру города и к местам праздничных мероприятий, предусмотрен график дежурства с привлечением дополнительной рабочей силы.

Учитывая рост пассажиропотока, особое внимание будет уделено оптимальному графику движения поездов. В случае необходимости из депо «Нариманов» на линию будут выпущены дополнительные поезда, говорится в сообщении.