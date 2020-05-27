Метаморфоза бакинского поселка — ФОТОСЕССИЯ

Еще несколько лет назад этот бакинский поселок утопал в грязи и мусоре. А в наши дни он так изменился, что увидев открывающуюся взору картину невольно думаешь, что попал в совершенно незнакомое место. Речь идет о бакинском селении Балаханы. Из-за игнорирования социальных проблем поселка он в буквальном смысле этого слова превратился в грязное и захудалое место. На протяжении многих лет местные СМИ акцентировали внимание на плачевном состоянии Балаханы, по улицам которого невозможно было пройти без негодования и возмущения.

Казалось славное селение, подарившее Азербайджану известного композитора Джахангира Джахангирова и таких государственных деятелей как Садых Рагимов и Эльмира Гафарова, угасало на глазах, ассоциируясь у многих с местом, утопающим в грязи, пыли и мусоре. Ситуация изменилась в корне пару лет назад — по инициативе и в соответствии с поручениями главы государства в поселке начались широкомасштабные работы по реконструкции и благоустройству. Селение преображается на глазах – улицы покрываются брусчаткой, реставрируются фасады и крыши домов, заменяются двери и окна, проводится телефонная линия. Стены и заборы многих домов украшаются рисунками, которые радуют взор прохожих.

В Балаханы — месте зарождения азербайджанского футбола, долгие годы не было стадиона. Теперь у местной команды появилось поле для проведения тренировок. В поселке имеется множество памятников старины. Сохранившимися памятниками являются построенная в 1385 году мастером Арифом мечеть «Гаджи Шалале», датируемая 1427 годом усыпальница Шакираги, караван-сарай «Шах Сефи», возведенный в 1636 году, а также подземное водохранилище (овдан) XIV века, использовавшееся местными жителями вплоть до 1920-х годов. На территории села также сохранились руины крепости, возведенной в XIV веке. А во время проведения реставрационных работ была обнаружена баня, датируемая ХV веком.

Местной достопримечательностью также является памятник, установленный в честь поэта Мирзы Алекпера Сабира. Он был установлен в 1922 году и является первым скульптурным памятником, установленным в Баку. Первоначально местом памятника был сквер имени Сабира в центре столицы. После был создан новый памятник. 30 апреля 1958 года состоялось его торжественное открытие. Старый же памятник перенесли в Балаханы и установили перед зданием бывшей школы, где Сабир некогда преподавал.

А пару месяцев назад в Балаханы появился еще один памятник, установленный персонажам известной музыкальной комедии Узеира Гаджабекова «Не та, так эта» Мешади Ибаду и Амбалу. Символично, что такой памятник появился в Балаханы. Ведь в этом поселке был снят первый в истории Азербайджана фильм. Это произошло 4 августа 1898 года. Фотограф Александр Мишон снял в Балаханы короткометражный документальный немой фильм «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», считающийся первым фильмом в истории азербайджанского кинематографа. Кроме того, первый в Азербайджане киносеанс состоялся именно в рабочем клубе поселка Балаханы, и это явилось самым ярким событием культурной жизни Баку той эпохи.

Уверен, что после полной реконструкции в Балаханы можно будет осуществлять съемки фильмов, которые по достоинству оценят также и зарубежные зрители. Так дивно преобразился Балаханы, что рассматривая сделанные в этом поселке фотографии, невольно представляешь, что это место находится где-то в Европе…