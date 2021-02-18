Месторождение «Достлуг» — «Азербайджан вынужден был пойти на такую уступку»

Как стало известно, согласно документу, подписанному ранее между президентом Азербайджана и Туркменистана, углеводородные ресурсы месторождения «Достлуг» будут распределены между сторонами в соотношении 30% Азербайджану и 70% Туркменистану.

«Транспортировка углеводородных ресурсов с месторождения «Достлуг», предназначенных для экспорта на международный рынок, будет осуществляться на условиях конкурентоспособности Азербайджана с использованием существующих транспортных транзитных систем и в соответствии с нормами и практикой, действующими в международной нефтегазовой промышленности» — проект обсуждался сегодня на онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Комментируя #, насколько такое распределение выгодно азербайджанской стороне, экономист Натиг Джафарли сказал, что, видимо, в этом соглашении сыграла роль не экономика.

«Скорее всего, основная часть этой спорной водной территории принадлежит Туркменистану. Этот вопрос не могли решить долгие годы, без такой уступки он мог затянуться и дальше. Азербайджанская сторона вынуждена была пойти на такую уступку для того, чтобы соглашение было подписано. Это один из первых этапов по задумке определенных групп в Европе, чтобы туркменский газ попал на территорию Азербайджана и через TANAP, и TAP был транспортирован в Европу», — сказал он.

Аналитик также добавил, что это давняя мечта западных стран, чтобы туркменский газ был доставлен в Европу.

«Чтобы подсластить и уговорить Туркменистан, мы пошли на такое соглашение. «Достлуг» является первым шагом на пути создания коридора между Туркменистаном и Азербайджаном. Вообще, нужно сказать, что ценность этого месторождения даже не нефть, а именно газовый конденсат, который намного важнее, чем нефть. Другого объяснения нет, так как не все детали документа мы знаем», — считает эксперт.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что азербайджанская сторона отыграет свою часть прибыли на транспортировке, аналитик сказал, что питать большие иллюзии насчет транспортировки не стоит.

«Большой прибыли на транзите не бывает, если взять, например Грузию, мы сделали им большую уступку, и при этом на большом объеме нефти они зарабатывают 250 миллионов долларов в год. Для Грузии это немаленькая сумма, но для нас это относительно небольшие деньги. Возможно, мы будем покупать у Туркменистана газ в больших объемах и потом перепродавать Европе, как это делала Россия долгое время. В таком случае мы сможем заработать больше», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что, по всей видимости, кроме географического преимущества, в этом были заинтересованы и европейцы, поэтому мы пошли на такие уступки.

«Кроме того, в этом были заинтересованы европейцы, которые очень долго готовили этот проект. Ровно год назад еврокомиссар по энергетике два раза посещал Азербайджана и Туркменистан, и, скорее всего, именно тогда мы пришли к тем соглашениям, которые есть сегодня», — сказал он.

Джафарли также добавил, что данное месторождение оставалось нетронутым десятилетиями, и никто с этого не зарабатывал.

«Через 10-15 лет неизвестно, что будет с нефтью и газом в мире, может они вообще перестанут быть нужными. Я все же думаю, что соглашение на этих условиях подписано в контексте отношений Азербайджана и Запада. Сейчас ЕС готов подписать всестороннее соглашение с Азербайджаном, и в этом году мы увидим это соглашение», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что Брюссель достаточно лояльно относится к руководству Азербайджана последние 2 года, и можно считать, что отношения нормализовались.

«Сегодня вопрос о политзаключенных, как это было 2014-2016 годах, не стоит. ЕС сейчас решает свои проблемы, им нужен природный газ для ТЭЦ, который останется важным, необходимым источником энергии в течение переходного этапа на возобновляемую энергетику, и поэтому потребление газа у них будет расти», — резюмировал он.