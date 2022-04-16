Русские нанесли ракетный удар по цехам ГП «Жулянский машиностроительный завод «Визар», где изготавливали комплектующие к противокорабельным ракетам «Нептун».

Эту информацию официально подтвердили в Укроборонпроме.

Ракетный удар Россия нанесла 15 апреля около 01:30 после сообщения о потоплении Украиной фрегата-крейсера «Москва» в Черном море.

«Это произошло после того, как «ширпотреб» украинского производства – именно так утверждали в фашистской России – потопил флагман Черноморского флота РФ стоимостью до 1 млрд долларов. Речь идет о двух ракетах РК-360 МЦ «Нептун» производства целого ряда государственных и частных предприятий, которые уничтожили крейсер «Москва» страны-агрессора», — говорится в сообщении.

В концерне отмечают, что, несмотря на регулярные ракетные удары и обстрелы оборонных предприятий, Украине есть чем воевать.

«Динамика поступления военной и специальной техники к самой мощной армии мира — Вооруженных сил Украины — только растет», — отмечают в Укроборонпроме. (УНИАН)