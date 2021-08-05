Нападающий Лионель Месси сегодня подпишет новый контракт с «Барселоной».

Это стало возможным после сделки Ла Лиги с инвестиционным фондом, за счет которой «Барса» получит 280 миллионов евро. 42 млн из этой суммы каталонский клуб сможет потратить на трансферы и зарплаты, пишет Goal.com.

Во время процедуры подписания контракта Лионеля будет сопровождать отец. Аргентинец посетит матч за Кубок Гампера против «Ювентуса». Форвард может произнести традиционную речь перед болельщиками.

Ожидается, что «Барселона» объявит о новом контракте с Месси в скором времени. (sports.ru)