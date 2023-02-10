Лионель Месси поддержал пострадавших от землетрясения в Турции.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в стране. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 18991 человек, более 74 тысяч пострадали.

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал сообщил, что форвард «ПСЖ» передал на благотворительный аукцион футболку парижского клуба, которую он носил во время матча. Аргентинец оставил на ней автограф. Деньги, вырученные от продажи экипировки, будут использованы в зоне землетрясения.

Демирал отметил, что с Месси связались хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу и вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, объяснившие аргентинцу ситуацию.

Ранее футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, были проданы за 5 млн лир. (sports.ru)