Месси повторил рекорд Пеле

21 марта в матче чемпионата Испании каталонская «Барселона» разгромила на своем поле «Реал Сосьедад».

Встреча завершилась со счетом 6:1. Автором дубля стал аргентинский форвард Лионель Месси.

Сайт сине-гранатовых заявил, что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Месси забил 467 мячей в Ла Лиге, а Пеле — 467 мячей в чемпионате Бразилии.

Стоит отметить, что некоторые историки считают, что бразилец забил больше мячей, ведь часть его результативных ударов пришлась на матчи чемпионата штата Сан-Паулу, а бразильская Серия А была основана в 1971 году.

Месси выступает за сине-гранатовых с 2003 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

Его контракт с каталонцами истекает летом 2021 года. Пока он не подписал новое соглашение с командой. (gazeta.ru)