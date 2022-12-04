Нападающий Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022, в котором сборная Аргентины обыграла команду Австралии.

Игра, прошедшая 3 декабря на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев. Месси, который провел 1000-й матч в своей карьере, открыл счет в этом поединке. Всего он нанес шесть ударов (два – в створ), отдал 52 точных паса (всего – 58), совершил одну удачную обводку (при двух попытках) и один раз отобрал мяч у соперника.

Таким образом, Месси в восьмой раз в своей карьере получил приз лучшему игроку матча на чемпионатах мира. Это стало рекордом на мундиалях с 2002 года (именно тогда начали вести эту статистику), до аргентинского форварда никто не был удостоен этой награды столько раз.

Ранее сообщалось, что Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над национальной командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022.