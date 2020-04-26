Месси почтил память Вилановы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал сообщение с изображением бывшего главного тренера «Барселоны» Тито Вилановы, умершего от рака околоушной железы 25 апреля 2014 года.

На картинке запечатлен баннер с надписью «Тито навсегда», на фоне которого стоит сам Виланова.

С 2007 года Виланова работал ассистентом главного тренера Пепа Гвардиолы в «Барселоне Б» и «Барселоне», а в сезоне-2012/13 возглавлял основную команду.

Ранее сообщалось, что именно Тито незадолго до своей смерти убедил Месси остаться в команде. (sports.ru)

| 2020-04-26T12:33:58+00:00 26 апреля 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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