Месси почтил память Вилановы

Форвард «Барселоны» Лионель Месси опубликовал сообщение с изображением бывшего главного тренера «Барселоны» Тито Вилановы, умершего от рака околоушной железы 25 апреля 2014 года.

На картинке запечатлен баннер с надписью «Тито навсегда», на фоне которого стоит сам Виланова.

С 2007 года Виланова работал ассистентом главного тренера Пепа Гвардиолы в «Барселоне Б» и «Барселоне», а в сезоне-2012/13 возглавлял основную команду.

Ранее сообщалось, что именно Тито незадолго до своей смерти убедил Месси остаться в команде. (sports.ru)