Месси первым приехал на тренировку «Барсы»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возвращается к тренировкам с командой.

Как сообщает RAC1, аргентинец прибыл на базу каталонского клуба, чтобы начать предсезонную подготовку. 33-летний форвард приехал на тренировку первым из игроков «Барселоны».

Команда должна начать занятие в 17:30 (19:30 по бакинскому) по местному времени. Таким образом, Месси приехал на базу более чем за час до ее начала.

Напомним, что футболист хотел уйти из «Барселоны», однако клуб не захотел отпускать его. Поэтому аргентинец дал интервью, в котором объявил, что остается в команде. (sports.ru)