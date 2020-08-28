Месси не сможет созвать пресс-конференцию из-за коронавируса

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси все еще намерен публично объяснить свое желание уйти из клуба, но пока не решил, в какой форме сделает это.

Аргентинец не сможет провести пресс-конференцию из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Возможен вариант с интервью конкретному СМИ или заявлением через социальные сети.

Mundo Deportivo отмечает, что Месси может выступить с заявлением в субботу или воскресенье, так как 30 августа он должен явиться в расположение клуба для прохождения теста на коронавирус перед началом тренировок. (sports.ru)