Месси назван лучшим футболистом XXI века по соотношению матчей и голов

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси был поставлен на первое место рейтинга лучших футболистов мира в XXI веке по соотношению забитых голов к сыгранным матчам.

Список был составлен порталом Give Me Sport, который опирался на клубные выступления игроков. Издание зафиксировало у капитана каталонского клуба 726 игр за «Барсу», в которых он отметился 630 голами. Его средний показатель результативности составляет 0,87 гола за игру.

Второе место рейтинга занял португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса». На клубом уровне он сыграл 812 матчей, забив 626 голов (0,77). Тройку лучших замкнул поляк из «Баварии» Роберт Левандовски (472 матча, 345 мячей, 0,73).

Также в десятку лучших футболистов века по этому показателю вошли еще один барселонец Луис Суарес (0,67) игроки «Пари Сен-Жермен» Неймар (0,65) и Килиан Мбаппе (0,65), Харри Кейн из «Тоттенхэма»(0,63), форвард «Милана» Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани из «ПСЖ» (0,61) и экс-нападающий «МЮ» и «Реала» Рууд ван Нистелрой (0,60).