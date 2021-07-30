Экономист Жозеп Фабра высказался о роли Лионеля Месси для испанского чемпионата.

«Бренд Ла Лиги с Месси и без него – это не одно и то же.

Месси – это главный футбольный актив Ла Лиги. Он делает лучше не только «Барселону», но и все остальные команды.

С ним у турнира более высокий потенциал. Например, заключать контракт на показ Ла Лиги и продавать имиджевые права без него сложнее, чем с ним. Доход всех клубов зависит от Месси», – сказал Фабра.

Срок контракта Месси с «Барселоной» истек 30 июня, а новое соглашение пока не подписано. (sports.ru)