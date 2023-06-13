На официальном сайте корпоративного мессенджера Slack появилось сообщение о прекращении поддержки русского языка с 28 июня.

Отмечается, что пользователи мессенджера Slack не смогут перевести интерфейс приложения на русский — язык системы сервиса будет переведен на английский. Разработчики также добавили, что в случае необходимости можно использовать встроенные в браузер инструменты онлайн-перевода в веб-версии мессенджера.

Однако в таком случае машинный перевод будет «слетать» каждый раз после обновления страницы. Насколько удобной будет такая функция, не сообщается.

Также представители мессенджера заверили, что пользователи смогут дальше отправлять и получать сообщения на кириллице.

Весной 2022 года компания Salesforce, владеющая Slack, объявила о прекращении работы с клиентами из России. В этом году в Slack были отключены российские сообщества с бесплатными рабочими пространствами. («Газета.Ru»)