Меркель рассказала, что в последний раз выступает в должности канцлера

Лидер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в последний раз выступает на открытии международной промышленной выставки-ярмарки Hannover Messe в должности канцлера ФРГ, сообщает РИА «Новости».

«Пандемия, к сожалению, требует от нас всех еще немного ограничений и терпения, но я хочу сказать, что я бы всех вас с большим удовольствием сегодня встретила в Ганновере, поскольку это моя последняя речь в качестве канцлера ФРГ на Hannover Messe», — сказала Меркель.

Она добавила, что открывать выставку для международных гостей в качестве канцлера ФРГ стало для нее большой честью.

| 2021-04-12T17:50:12+04:00 12 апреля 2021, 19:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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