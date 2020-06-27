Меркель: «Нам надо задуматься о новом мире без лидерства США»

«Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьез задуматься над этим», — заявила в интервью The Guardian канцлер Германии Ангела Меркель.

Немецкий лидер, отвечая на вопрос о сокращении американского военного контингента в Германии, также призвала Европу готовиться к миру без лидерства США.

«Войска США помогают защищать не только европейскую часть НАТО, но и интересы Вашингтона. Берлин продолжит наращивать военный потенциал. Европейские страны должны серьезно поразмыслить над новой реальностью, в которой Вашингтон не стремится исполнять роль мирового лидера, как прежде», — говорит канцлер. Но при этом она выразила надежду на сохранение оборонного сотрудничества с США.

«Посмотрите на мир, на Китай или Индию. Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — заключила Меркель.