В результате ливней в Ялте пострадали 18 человек, еще один человек пропал без вести, спасатели ведут его поиски, сообщила глава администрации города Янина Павленко в субботу, 19 июня.

«Вследствие ЧС получили травмы 18 человек, из них 2 госпитализированы, 1 пострадавший прооперирован. 1 погибший (пгт Краснокаменка), одна женщина пропала без вести — ведутся поиски», — написала она в Facebook.

Подтоплен 101 дом, эвакуировано более 600 человек, включая 50 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 36 человек, включая четверых детей, добавила Павленко.

На сегодняшний день подача воды приостановлена во всем городском округе, организовано восемь подвозок с питьевой водой.

Ранее в понедельник сообщалось, что сложная обстановка наблюдается в поселке Кореиз под Ялтой. Там произошло несколько потопленных домов с обрушением грунта, а также у одного дома была повреждена стена.

Также Павленко сообщила, что в ближайшие три дня все достопримечательности Ялты будут закрыты. Она попросила всех предпринимателей, организующих экскурсионную деятельность, ограничить доступ туристов в ближайшие дни, чтобы можно было привести город в порядок.

18 июня в Ялте был введен режим ЧС из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. За минувшую ночь и в течение дня в Крыму выпало более 135 мм осадков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ушерба жителям подтопленных городов и районов (aif.ru)