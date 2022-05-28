Мэр столицы США штата Вашингтон Мюриэль Боузер подписала декларацию об объявлении 28 мая «Днем независимости Азербайджана».

Азербайджан является первой мусульманской страной в мире, предоставившей женщинам право голоса.

В документе также отмечается, что Азербайджан провозгласил свою независимость 28 мая 1918 года.

В то же время подчеркивается, что в этом году исполнился 31 год со дня восстановления независимости Азербайджана, а также 31 год с момента установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном.

В декларации говорится, что 700 тысяч членов азербайджанской общины делятся своей богатой культурой и наследием с жителями округа Колумбия.