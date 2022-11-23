«Жителям столицы следует приготовиться к «худшему сценарию» повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах».

Как передает #, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью BILD.

По его словам, власти делают все, чтобы худшего сценария не произошло.

«Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!» — заявил Кличко.