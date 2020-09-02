Меланья Трамп использовала личный почтовый ящик в служебных целях

Первая леди США Меланья Трамп использовала в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики и мессенджеры с возможностью шифрования сообщений. Об этом написала во вторник газета The Washington Post, которая получила эту информацию от бывшего старшего советника и близкого друга супруги американского президента Стефани Уинстон-Уолкофф.

Работая в Белом доме, она несколько раз в день получала сообщения первой леди с ее личных почтовых ящиков на сервере компании Trump Organization и домена MelaniaTrump.com, а также через службу обмена мгновенными сообщениями iMessage. «Мы с Меланьей не пользовались электронными почтовыми ящиками Белого дома», — рассказала Уинстон-Уолкофф, автор вышедшей во вторник книги «Меланья и я: взлет и падение моей дружбы с первой леди».

Издание смогло ознакомиться с сообщениями, которые Трамп отправляла с личных почтовых ящиков уже после инаугурации супруга. В переписке первой леди обсуждаются вопросы приема на работу в Белый дом, заключение различных государственных контрактов, график работы президента во время зарубежных визитов, проведение официальных церемоний в резиденции главы государства.

В прошлом году комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США начал расследование в отношении старших советников президента Иванки Трамп и Джареда Кушнера (дочери и зятя Дональда Трампа) в связи с обвинениями в использовании ими в служебных целях своих личных электронных почтовых ящиков. Во время предвыборной кампании в 2016 году Трамп критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за аналогичные действия.

Согласно действующим в США законам, все документы, относящиеся к деятельности правительства, должны архивироваться. (ТАСС)