Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп направили сыну экс-главы государства Джо Байдена Хантеру официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с осужденным за педофилию Джеффри Эпштейном. Об этом сообщили источники телеканала Fox News.

5 августа Байден-младший опубликовал на YouTube видео, в котором сообщил, что именно Эпштейн познакомил Меланью с будущим президентом США Дональдом Трампом.

«Эти заявления не только абсолютно ложны, но и наносят непоправимый ущерб репутации госпожи Трамп», — говорится в письме юристов.

По словам источников, если Хантер Байден не опровергнет информацию, то Меланья Трамп обратится в суд с иском о выплате одного миллиарда долларов ущерба. Установленный срок ультиматума, как сообщили источники Fox News, истек 7 августа. По их данным, Байден-младший проигнорировал претензию жены Трампа, что делает судебное разбирательство практически неизбежным.