Бывшая первая леди США Меланья Трамп попала в объективы папарацци, когда выходила из Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six и приводит соответствующие снимки.

Жена 45-го президента США Меланья Трамп вышла из здания, принадлежащего ее мужу Дональду Трампу, в белом платье-рубашке от итальянского дома Gucci за $3200. Бывшая первая леди Америки дополнила образ белой сумкой Hermès и солнцезащитными очками в роговой оправе. Вместе с Меланьей был ее сын — 17-летний Бэррон Трамп.

По данным инсайдеров издания, мать и сын отправлялись в Нью-Джерси, чтобы присоединиться к празднованию 77-летия Дональда Трампа. Инсайдер отметил, что в этом году празднование будет «сдержанным».

«Большой вечеринки не планируется. «Дональд Трамп известен тем, что ненавидит свой день рождения и никогда не празднует его с размахом», — уточнил он.