Еврокомиссия признала бренды Gucci, Chloe и Loewe виновными в нарушении европейских законов о конкуренции и обязала их выплатить штрафы на общую сумму €157 млн. Как отмечается в заявлении Еврокомиссии, компании устанавливали определенные цены на перепродажу своей продукции, не позволяя ритейлерам самим выбирать цены, размер максимальной скидки и периоды проведения распродаж.

Бренды настаивали на том, чтобы цены, размеры скидок и распродажи совпадали с теми, которые принимали они в своих собственных магазинах. В некоторых случаях бренды, например, запрещали ритейлерам продавать какие-то конкретные товары онлайн. Причем, как показало расследование, те практически всегда подчинялись требованиям этих брендов. По мнению Еврокомиссии, вводя такие ограничения, Gucci, Chloe и Loewe вмешивались в коммерческую стратегию работающих с ними продавцов. Самый большой штраф Еврокомиссия наложила на Gucci — €119,7 млн. У Chloe и Loewe штрафы почти одинаковые — €19,6 млн и €18 млн соответственно. Изначальный размер штрафов был больше, но Еврокомиссия сократила их, учитывая сотрудничество брендов с расследованием.