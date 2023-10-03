Армянская модель Армине Арутюнян, одно из рекламных лиц итальянского и французского модного бренда «Gucci», вступила в ряды террористической организации VOMA.

Арутюнян, которая была замечена на тренировке по стрельбе с пистолетом в руках, в интервью каналу террористической организации VoMa заявила, что они собираются напасть на Азербайджан.

С другой стороны, организация, в которую также входят террористы РПК/РКК и «Асала», заявила о новых провокациях и попытках нападения: «Мы готовимся к необычной борьбе с Азербайджаном». (yenisafak.com)