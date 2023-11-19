В субботу Илон Маск пригрозил подать в суд на наблюдательную организацию Media Matters и тех, кто «атаковал» принадлежащую ему социальную медиаплатформу X.

«В понедельник, как только откроется суд, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и всех тех, кто участвовал в этой мошеннической атаке на нашу компанию», — написал Маск в своем посте на сайте X, не называя другие стороны.

Маск и X уже более недели находятся под пристальным вниманием из-за антисемитского и расистского контента, распространявшегося в соцсети с момента ее покупки Маском в 2022 году.

Ранее на этой неделе либеральная группа Media Matters for America заявила, что обнаружила рекламу IBM, Apple и других компаний, размещенную рядом с контентом, пропагандирующим Адольфа Гитлера и нацистскую партию.

В среду Маск поддержал антисемитский пост одного из пользователей социальной сети X, в котором утверждалось, что члены еврейской общины якобы разжигают ненависть к белым людям. Это вызвало резкое осуждение, в том числе со стороны Белого дома, обвинившего Маска в повторении «отвратительной антисемитской лжи».

За последние два дня рекламу приостановили многие компании, в том числе IBM, Disney, Warner Bros Discovery и Comcast, Lions Gate Entertainment и Paramount Global. По информации новостного портала Axios, крупнейшая по рыночной стоимости в мире компания Apple поступит аналогичным образом.

«На этой неделе Media Matters for America опубликовала статью, которая полностью искажает реальный опыт работы X, в очередной попытке подорвать свободу слова и ввести в заблуждение рекламодателей», — говорится в заявлении Маска. Он обвинил Media Matters в создании альтернативного аккаунта, предназначенного для «дезинформации рекламодателей».

В прошлом Маск угрожал судебными исками и другим организациям, в частности, Антидиффамационной лиге (ADL) – некоммерческой организации, борющейся с антисемитизмом. Маск обвинил ее в том, что она способствовала лишению X доходов от рекламы, однако в суд на нее не подавал. (Голос Америки)