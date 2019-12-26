Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии

 Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что правительство намерено сегодня же подать иск в Международный суд ООН против действующих властей Боливии о воспрепятствовании работе дипломатической миссии Мексики в Ла-Пасе.
«Сегодня мы подадим в Международный суд ООН иск о нарушении дипломатических операций. Мы рассчитываем на сохранение и уважение неприкосновенности объектов (дипмиссии — ред.) и людей, находящихся внутри», — заявил Эбрард, трансляция опубликована в Twitter президента Лопеса Обрадора.
По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Эво Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты после предоставления убежища.
| 2019-12-26T22:46:34+00:00 27 декабря 2019, 01:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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