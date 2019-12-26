Мексика обратится в суд ООН из-за ситуации с посольством в Боливии

По мнению правительства Мексики, требования действующего правительства Боливии о выдаче находящихся на территории посольства в Ла-Пасе членов правительства Эво Моралеса, которых теперь обвиняют в преступлениях против государства, неправомочны, поскольку обвинения были выдвинуты после предоставления убежища.