Мехрибан Алиева дала поручение Фонду Гейдара Алиева в связи с военнослужащими, ставшими шехидами в Товузском направлении

По поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой представители Фонда посетили семьи военнослужащих, ставших шехидами в боях на Товузском направлении.

Как сообщает АПА, вчера представители Фонда Гейдара Алиева посетили в Сумгайыте семью генерал-майора Полада Гашимова и семью полковника Ильгара Мирзоева в Баку.

Было отмечено, что наряду с поддержкой государства, Фонд Гейдара Алиева всегда уделял большое внимание семьям шехидов, и согласно поручению Мехрибан Алиевой, забота о членах семей погибших в Товузском районе военнослужащих будет постоянно находиться под контролем Фонда. В предстоящие дни представители Фонда посетят семьи погибших военнослужащих в Агстафинском, Товузском, Газахском, Исмаиллинском, Билясуварском и Масаллинском районах.