Мехак, закусывать надо…

Не знаю, злоупотребляет ли потреблением крепких алкогольных напитков председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян, но судя по его речам, он или перепил и не закусил, либо у человека просто есть проблемы с адекватным восприятием реальности, вне зависимости от его отношений с алкоголем. Иначе и не объяснишь его заявление о том, что «Арцах» в сфере армянского туризма имел и будет иметь огромное значение, это направление в последние годы развивалось очень динамично».

Если бы такие хвастливые заявления озвучивались Апресяном до 27 сентября 2020 года, то я бы их еще как-то мог объяснить традиционным для армянского чиновника желанием выдать желаемое за действительное. В РА же, держа под оккупацией 20% территорий Азербайджана, старались заманить интуристов на эти территории, в том числе и устанавливая на международных выставках стенды с информацией о «туристическом потенциале «Арцаха»».

Но армяно-азербайджанская война уже завершилась. Точку в ней поставило трехстороннее Соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое подписал и премьер-министр РА Никол Пашинян. Он не мог поступить иначе. Ведь к моменту подписания Соглашения, Азербайджан уже освободил Шушу, Кельбаджар, Лачин и двигался к освобождению Ханкенди. От армянской армии практически ничего не осталось, а экономического и иного потенциала для сопротивления у РА не было.

Потому Пашинян и согласился на подписание Соглашения, по условиям которого без боя возвращались многие ранее оккупированные территории Азербайджана. Потому он и стал вдруг пацифистом и сторонником демаркации армяно-азербайджанской границы, в результате чего наша страна возвращает многие территории, ранее находившиеся под контролем соседнего государства. Но, столь очевидные вещи, кажется, находятся вне пределов понимания председателя Федерации туризма Армении .

Он все еще грезит о мифическом «Арцахе», который всегда был плодом воспаленного армянского воображения. На эти территории Азербайджана, различными путями удавалось завлечь армян с паспортами разных стран мира и небольшую группу искателей приключений из разных государств. Зачастую, их приезд оплачивался армянской стороной в информационно-пропагандистских и политических целях.

Вот и Мехак Апресян указал, что в 2019 году эти территории посетили 42 тыс. туристов, что примерно на 47% больше, чем в 2018 году. Включил ли он в эту статистику тех армян и их подельников, что приехали из разных стран мира для участия в войне против Азербайджана, не уточняется. Но, совершенно очевидно, что отныне рассуждать о туристическом потенциале Нагорного Карабаха могут только в Азербайджане.

Ну не в Ханкенди же, где пока еще , под защитой российских миротворцев, сидят карабахские сепаратисты , людей завлекать?! Азербайджанские телеканалы интуристы могут и не заезжая в Ханкенди, в Шуше, к примеру, посмотреть. Да и вообще, Государственное агентство по развитию туризма Азербайджана уже подготовило Стратегию развития регионального туризма по Карабаху.

Уже озвучен призыв к отечественным и зарубежным предпринимателям инвестировать в туристический потенциал Карабаха и строительство отелей. Уже строятся, ремонтируются дороги, доводится до ума вся инфраструктура на освобожденных территориях Азербайджана. Уже выявлено, что наибольшие перспективы имеет Шуша, которая находится на высоте 1300-1500 метров над уровнем моря, с уникальными климатом, природой, минеральными источниками, и по своему лечебному потенциалу может соперничать и даже оставить далеко позади себя такие известные курортные города, как Давос или Кисловодск.

А ведь есть еще и Кельбаджар, с его албанскими храмами, величественными горными серпантинами и источником Истису. Та же Азыхская пещера — уникальный памятник человечества. В целом, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана есть памятники, которые достойны включения в список объектов всемирного наследия UNESCO. Наша страна, конечно же, добьется их включения в этот список и, рассуждая шире, сумеет превратить Карабах в жемчужину Азербайджана. Полюбоваться на которую ежегодно будут приезжать сотни тысяч туристов. А армянской стороне останутся лишь нереализовавшиеся мечты об «Арцахе» и советы чиновникам из РА закусывать при употреблении алкоголя.