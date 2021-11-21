Герцогиня Сассекская Меган поделилась планами на второй День благодарения после скандального переезда в США вместе с принцем Гарри.

Накануне Меган Маркл во второй раз появилась на американском телевидении: она стала гостьей шоу своей приятельницы Эллен Дедженерес. В отличие от скандального интервью с Опрой Уинфри, вышедшего в марте этого года, эта беседа оказалась мирной.

В нем Меган рассказала, что останется на День благодарения в своем доме в Монтесито, Калифорния, вместе с мужем и детьми.

«Я люблю готовить. Мы будем дома, просто расслабимся и устроимся там», — сказала Меган Маркл.

Дедженерес, которая также живет в Монтесито, предложила присоединиться к королевской чете и их детям — двухлетнему Арчи и малышке Лилибет. «Во сколько прийти?» — пошутила она.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября. В этом году он выпадет на 25 ноября. (gazeta.ru)