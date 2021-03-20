Меган Маркл отреагировала на признание детектива о слежке за ней

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл считают важным событием признание частного детектива, который был нанят СМИ, чтобы следить за ними. Об этом рассказал представитель герцогов Сассекских BBC.

Таким образом пара отреагировала на признание частного сыщика Дэниела Хэнкса, который рассказал, что был нанят изданием The Sun, чтобы следить за Маркл и передать всю информацию о ней. Более того, детективу удалось найти и обнародовать личные сведения о возлюбленной принца Гарри.

Хэнкс выразил сожаление из-за сложившейся ситуации и заявил, что готов связаться с адвокатами герцогов Сассекских

«Герцог и герцогиня Сассекские считают, что сегодняшний день является важным моментом, чтобы медиаиндустрия и общество в целом задумались. Этот отчет о расследовании показывает, что хищнические практики прошлых дней всё еще продолжаются, нанося необратимый ущерб семьям и отношениям», — прокомментировал представитель пары «Би-би-си».

Ранее, 14 марта, стало известно, что представители Букингемского дворца привлекли стороннюю юридическую фирму к расследованию жалоб от сотрудников королевского двора, которые касаются поведения супруги принца Гарри Меган Маркл.

Отмечается, что данное решение может осложнить и без того напряженные отношения участников процесса. Источники, приближенные к королевской семье, подчеркнули, что в результате расследования могут проявиться «самые худшие инциденты».

11 марта принц Уильям отреагировал на скандальное интервью жены своего брата Меган Маркл, отметив, что расизма в королевской семье нет.

7 марта в интервью телеканалу CBS супруга британского принца рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына Маркл Арчи. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал ее супруг.

В январе прошлого года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.