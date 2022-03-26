Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против РФ не станут фатальными трудностями, сообщает РИА НОВОСТИ.
В ходе беседы с корреспондентами агентства Медведев подчеркнул, что данные ограничения несопоставимы с испытаниями России в ХХ веке или с пандемией коронавируса.
По его словам, трудности действительно есть на государственном и на бытовом уровнях, и их еще предстоит преодолевать.
Напомним, ранее Медведев также назвал справедливым отказ России от диалога по мирному договору с Японией (aif.ru)