Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада против РФ не станут фатальными трудностями, сообщает РИА НОВОСТИ.

В ходе беседы с корреспондентами агентства Медведев подчеркнул, что данные ограничения несопоставимы с испытаниями России в ХХ веке или с пандемией коронавируса.

По его словам, трудности действительно есть на государственном и на бытовом уровнях, и их еще предстоит преодолевать.

«Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности», — добавил зампред.

Напомним, ранее Медведев также назвал справедливым отказ России от диалога по мирному договору с Японией (aif.ru)