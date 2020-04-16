Медведев переадресовал вопросы населения Богу

«Мы все задаёмся вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог», — заявил он.

Бывший премьер, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пофилософствовал на тему того, когда и какой ценой закончится пандемия коронавируса, пишет ЦАРЬГРАД.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев переадресовал вопросы граждан, которые озабочены последствиями пандемии, в том числе для экономики, — Богу.

Политик признал, что многие отрасли экономики пострадали: «Малый бизнес пострадал везде, системообразующие компании — в разных ситуациях».

Потому, добавил он, выход из сложившейся ситуации будет происходить на разных скоростях.

Сам Медведев уже усмотрел признаки коллапса в ряде отраслей. «В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть просто ничего нет», — сказал он и добавил, что похожее происходит во всех странах, а не только в России.

Впрочем, конкретизировать, как облегчить эту ситуацию, что, очевидно, нужнее гражданам, чем просто констатация, Медведев не стал — «переадресовал» всё Всевышнему.

«Мы все задаёмся вопросом: та ситуация, которая сложилась, когда она закончится и какой ценой? Ответ на этот вопрос знает только Господь Бог», — заявил он.