Заместитель председателя Cовета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев оценил возможное возобновление переговоров с Украиной. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. «Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чем и с кем говорить»,— написал Медведев. Так российский политик отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамия.

18 июня, Арахамия допустил возобновление переговоров с Россией в августе. Тогда, как рассчитывает Арахамия, Киев будет говорить с позиции силы. (lenta.ru)