Медведев о том, почему Россия признала Южную Осетию и Абхазию

Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии, потому что иначе Закавказье могло бы превратиться в пороховую бочку, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Экс-президент отметил, что Россия выступает за стабильность в соседних государствах и при этом никогда не допустит нападения на своих граждан.

«Наш ответ всегда будет абсолютно адекватен сложившимся обстоятельствам в целях стабильности и безопасности как в нашей стране, так и во всем мире», — заключил он.