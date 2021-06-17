Медицинский работник УЕФА Йенс Клайнефельд рассказал о том, какими были первые слова Эриксена после возвращения к жизни.

«Обычно разряд дефибриллятора должен поступить в первые две минуты. В случае с Эриксеном все заняло от двух до трех минут, шанс на выживание был очень высок. Прошло две-три минуты, потом еще 20-30 секунд Кристиан приходил в сознание. Если сделать разряд в первые две минуты остановки сердца, шанс на выживание — около 90 процентов. С каждой минутой этот процент снижается на 10. Когда Кристиан пришел в себя, он открыл глаза и начал со мной говорить. Я спросил его на английском: «Ты здесь, ты вернулся?». Он ответил: «Да, я здесь». А потом он сказал: «Черт, мне же только 29 лет…». Я объяснил ему, что теперь все в порядке и ничего не угрожает ему. Он все понял и смог положить руку себе на грудную клетку. Когда Эриксен вновь открыл глаза, это был прекрасный момент», — добавил Клайнефельд.

Напомним, что во второй день Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен упал на газон во время матча группового этапа против Финляндии. Врачи оперативно вступили в дело и с помощью искусственного дыхания и непрямого массажа сердца сумели реанимировать футболиста. Матч между сборными Дании и Финляндии было решено продолжить. Сейчас Эриксен находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает. (gazeta.ru)