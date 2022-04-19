Минтруда отчитался о приросте медианной зарплаты. Применительно к трехлетнему сроку она, по данным ведомства, выросла аж на 80 процентов. Однако сумма рекордно возросшего социально значимого показателя почему-то не раскрывается.

На эти достаточно странные обстоятельства указывает ИА Туран. Как сообщает СМИ со ссылкой на Минтруда, за первый квартал этого года прирост фонда заработной платы в Азербайджане составил 11,4%. При этом за истекшие три года размер минимальной заработной платы в стране увеличился в 2,3 раза (до 300 манатов в январе этого года), а фонд заработной платы возрос двукратно.

Кстати, о медианной зарплате. Традиционно Государственный комитет по статистике и Минтруда апеллируют к средней номинальной зарплате. Она, по расчетам профильных ведомств, растет постоянно, а в феврале – январе этого года увеличилась еще на 11%, составив 768,3 манатов. Поскольку речь об усредненном показателе, специалисты уверены, что именно медианный уровень зарплат отражает ситуацию в гораздо более приближенном к реальности ракурсе. Возможно, именно по этой причине местные профильные структуры не спешат апеллировать к медиане, предпочитая выводить подсчеты средней номинальной планки зарплат.

Однако прецедент все же был. В феврале минувшего года Минтруда нежданно-негаданно впервые сообщил, что медианная зарплата азербайджанцев составила 343 маната при средней заработной плате около 700 манатов в месяц https://m.zerkalo.az/mediannaya-zarplata-azerbajdzhantsev-343-manata/. Однако после этого единичного случая данные о медианной зарплате наших граждан оттуда не поступали. Спустя больше года чиновники расщедрились и выдали новый отчет о рекордно возросшей медианной зарплате, но о сумме остается лишь догадываться. Она почему-то умалчивается.

Медианная зарплата — величина, которая делит всё количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. На основе медианной зарплаты, скажем, в России с 2021 года рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он должен составлять 42% от полученного Росстатом значения. В местной практике значения минимальных зарплат высчитывают по стоимости минимальной потребительской корзины граждан, а они, по свидетельству независимых экономистов, весьма специфичны и не пересекаются с реальными потребностями и ценами.

В последний раз потребительская корзина в Азербайджане обновлялась в 2014 году. К настоящему времени стандарты минимального критерия потребления устарели. По мнению экономиста Натига Джафарли, давно пора заново пересмотреть сами правила подсчета критериев. Примечательно также, что уровень медианной зарплаты лишь немного ниже установленного в масштабах страны зарплатного минимума – он у нас составляет с начала года 300 манатов.

И это в условиях рекордного роста потребительских цен. Как сообщили опрошенные нами граждане, даже приближенные к средней номинальной зарплаты в пределах 700 манатов и выше, не говоря уже о минимальных и медианных доходах, не поспевают за ценниками в торговых сетях.

«Еще вчера сырок, который очень любят мои дети, стоил 65 гяпиков. Зашла в магазин сегодня – а ценник вырос до 75 гяпиков. И это за один день. Я уже не говорю про другие продукты, ведь дорожает все», — рассказала домохозяйка Ульвия Гарибова. По словам женщины, зарплата мужа при таких ценах стоит на месте. Похожего мнения отец двух дочек-школьниц Ядигар Мамедов, работающий в мебельном цехе на 700 манатов месячной зарплаты: «С ужасом наблюдаю, как растут цены. Ежедневно ценники в магазинах растут на копейки, так что за месяц набегает солидная сумма. А зарплата стоит на месте».

В такой ситуации говорить о реальном росте зарплат не приходится, особенно в случае с медианной зарплатой, заявленной годом раньше на уровне 343 манатов.